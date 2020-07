Technischer Defekt löst Brand aus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Sonntagmittag gegen 13.20 Uhr in einem Waschraum eines Wohnblocks im Ankunftszentrum in Bad Fallingbostel ein Wäschetrockner in Brand. Nach Auslösen des Alarms wurde das Gebäude evakuiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Fünf Bewohner kamen mit Atemwegsreizungen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Alle 68 Bewohner wurden in einem anderen Gebäude untergebracht. Die Schadenshöhe wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.