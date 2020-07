Temposchwellen unerlaubt entfernt

Unbekannte haben dafür gesorgt, dass der Marklendorfer Mühlenweg, der parallel zur Bundesstraße 214 von Buchholz nach Marklendorf führt, am Wochenende komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden musste. In der Nacht vom Freitag auf Sonnabend entfernten sie in Höhe des Buchholzer Sportplatzes Temposchwellen widerrechtlich und griffen damit in den Straßenverkehr ein. Die Straße wurde dabei beschädigt. Die Temposchwellen, so der Schwarmstedter Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs, würden voraussichtlich am Montag wieder befestigt.

Sie waren erst kürzlich nach umfangreichen Diskussionen montiert worden. Vorausgegangen waren Forderungen von Buchholzer und Marklendorfer Bürgern: Im Zuge der Diskussion um Gewerbeansiedlungen hatten diese vor zwei Jahren mit Unterschriftenlisten Maßnahmen gegen die Verkehrsbelastung im Ort gefordert und wiederholt auf die unbefriedigende Situation gerade am Mühlenweg hingewiesen. Dort wurde nicht nur schnell gefahren, sondern die Strecke war mit 550 gezählten Fahrzeugen am Tag auch beliebte Umgehungsstrecke.

Die Samtgemeinde habe noch am Sonnabend Strafanzeige erstattet und den Schaden ihrer Versicherung gemeldet, so Gehrs. Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, nimmt die Polizei entgegen.