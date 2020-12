Testzentrum in Soltau hat Kapazitäten frei

Trotz der großen Nachfrage nach Corona-Tests im Heidekreis ist das Testzentrum des DRK-Kreisverbandes Soltau in Soltau bei Weitem nicht ausgelastet. Der Verband sieht eine mögliche Ursache darin, dass die Bevölkerung im nördlichen Heidekreis schon andere Testmöglichkeiten in Anspruch nimmt und der Bedarf an einem zusätzlichen Testzentrum in Soltau nicht gegeben ist.

In Abstimmung mit dem Landkreis plant daher das DRK, das Angebot ab 2021 wieder einzustellen, wenn sich auch in den nächsten Tagen kein höherer Bedarf feststellen lassen sollte. Wer sich in der Harburger Straße 77 in Soltau testen lassen möchte, kann montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr unter (05191) 977082 einen Termin vereinbaren. Berechtigt, sich testen zu lassen, sind Personen mit Kontakt zu positiven SARS-CoV-2-Fällen, sogenannte “Kategorie-1-Personen”, Personen, die laut ihrer Corona-Warn-App einen Kontakt hatten und mit einer roten Warnung alarmiert wurden und Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer, die aus Risikogebieten zurückkehren.