Tierparks können sofort wieder öffnen

Am Dienstag hatten Sprecher beider Parks erklärt, so schnell es geht die Türen wieder öffnen zu wollen - der Serengeti-Park hat bereits Details kommuniziert: Der Park öffnet am kommenden Sonnabend, 9. Mai. Zunächst ist nur die Fahrt durch die Serengeti-Safari (Tierpark) mit dem eigenen Pkw möglich. Geführte Touren (Doppeldecker-Busse, Safari-Specials) und Showfütterungen finden nicht statt. Dschungel-Safari, Streichel-Safari und Abenteuer-Safari (Freizeitpark) sowie Restaurants und Bistros bleiben vorerst geschlossen. Bis auf Weiteres gelten reduzierte Eintrittspreise. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.serengeti-park.de.

Nachdem die Landesregierung in Hannover die neu geltende “Corona-Verordnung” vorgestellt hat, ist klar: Der Vogel- und Serengeti-Park können - unter Einhaltung von Hygienebestimmungen - ihre Tore ab sofort wieder für Gäste öffnen. Diese Verordnung des Landes gelte unmittelbar, weiterer behördlicher Anordnungen bedürfe es nicht, erklärte der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Zinke nun in einer Pressemitteilung.



