Tischlerei gerät in Brand

Eine Tischlerei in Oerbke ist aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurde ein Brand in einer Tischlerei am Gillweg in Oerbke gemeldet. Die Ortsfeuerwehren aus Oerbke und Bad Fallingbostel konnten verhindern, dass das Feuer auch auf ein Wohnhaus übergriff. Der Sachschaden wird derzeit auf 100.000 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit.