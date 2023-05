Toilettenkabine und MÃ¼lltonnen in Brand gesetzt

Unbekannte haben am Montag, gegen 7 Uhr, am Badeteich am Buchholzer Kirchweg eine mobile Toilettenkabine in Brand gesteckt und damit vollkommen zerstört. Die Flammen beschädigten darüber hinaus zwei umliegende Holzpfeiler sowie die Kronen zweier Bäume. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schwarmstedt unter (05071) 800350 entgegen.

Gegen 11.55 Uhr wurden ebenfalls am Montag am Feuerwehrgerätehaus in Groß Eilstorf drei Mülltonnen angezündet. Schaden: etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode entgegen unter (05161) 984480.