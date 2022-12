Tote in der Böhme gefunden

Märit Heuer Lokalredaktion 05161 6005 25

Märit Heuer wuchs als Kind der 90er in der Gemeinde Neuenkirchen auf - Mitgliedschaften in Feuerwehr und Schützenverein waren natürlich Pflicht. Nach dem Abitur am Gymnasium in Soltau studierte sie Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Uni Bremen und sammelte bei diversen Rundfunksendern einschlägige Medienerfahrung in Fernsehen und Radio. Schließlich verlegte sie ihren Lebensmittelpunkt mit einem Volontariat bei der Walsroder Zeitung zurück in den Heidekreis.



Dort ist Märit Heuer seit 2015 die crossmediale Allzweckwaffe der WZ und zeichnet unter anderem für den Digital Hub, die Digitale Transformation und die Datenanalyse in der Redaktion verantwortlich. Abseits der Arbeit entspannt sie gern mal bei einem schönen Abendansitz im Revier - aber auch genauso gut beim Videospielen, Kochen oder Mangazeichnen.