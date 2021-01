/lokales/toter-wolf-wurde-vermutlich-angeschossen_10_111975730-21-.html/ / 1

Seit dem Jahr 2000 sind wieder Wölfe in Deutschland und streng geschützt. Die Maßnahmen zum Schutz der Tiere haben erste Erfolge gezeigt: Mittlerweile leben schätzungsweise 128 Wolfsrudel in Deutschland. Ihre legale Bejagung soll jedoch künftig vereinfacht werden.

Die Polizeistation Schneverdingen ermittelt wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Hinweise werden unter (05193) 982500 entgegengenommen. Die Organisation Peta setzt zudem eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden, können sich aber auch unter 01520/7373341 oder per E-Mail bei der Tierschutzorganisation melden.

Am Silvestertag ist ein erschossener junger Wolf im Grenzbereich des Jagdreviers Eggersmühlen bei Wesseloh (Schneverdingen) entdeckt worden. Wann der Wolf getötet wurde, ist unklar. Das Tier wurde vermutlich mit einer Jagdwaffe angeschossen und starb später an seinen Verletzungen. Der Tierkörper wurde für weitere Untersuchungen ins Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung nach Berlin gebracht.



