Totholzbeseitigung an der Landesstraße 163

Im Verlauf der Landesstraßen 163, zwischen Düshorn und Bad Fallingbostel, erfolgen weiterhin bis voraussichtlich 27. August Totholzentfernungen an Bäumen. Für diese baumpflegerischen Maßnahmen ist die Vollsperrung der Landesstraße 163 in der Zeit von 8 bis 16 Uhr im betroffenen Abschnitt in beiden Fahrtrichtungen erforderlich. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.

Die Umleitungsstrecke U 22 beginnt in Beetenbrück auf der L 190, Hodenhagener Straße, in Fahrtrichtung Walsrode, von dort über dem Kreisverkehr L 190/K 119 (Tukankreisel) und dem Kreisverkehr K 119/K 148 über den Graesbecker Weg/Vorbrücker Ring bis zur B 209, dem Umleitungsende. Für die Gegenrichtung gilt die vorgenannte Umleitung in gegenläufiger Richtung (U 11). Die Ortschaft Düshorn ist von der L 190, Hodenhagener Straße, und der K 148, Walsroder Straße, uneingeschränkt erreichbar. Die Umleitungsstrecken sind entsprechend ausgeschildert.

Für Radfahrer und Fußgänger ist ein Passieren der Baustelle während der Bauzeit möglich. Es wird gebeten, sich im Baubereich unter erhöhter Aufmerksamkeit zu bewegen. Hinweis: Die betroffenen Anlieger können auch während der Bauausführung ihre Grundstücke erreichen.