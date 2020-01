/lokales/treffsicher---auch-auf-landesebene_10_111831730-21-.html/ / 1

Sportlich sind die Südkämper Schützen von Jung bis Alt auf einem guten Weg. Bereits am Nachmittag hatte der ebenfalls wiedergewählte Jugendleiter Roland Ehlers mit seinem Team 30 Jugendliche im Alter zwischen fünf und 20 Jahren zur Jugendversammlung begrüßen können. Die Zusammenarbeit im Sport mit den Nachbarvereinen sorgt für einen großen Zulauf im Gewehr- und Pistolensport, die sich auch in den sportlichen Erfolgen bei den Landesmeisterschaften niederschlagen. Für eine Stärkung des Pistolenbereichs im Schützenverein wird die moderne digitale Anlage im kommenden Jahr erweitert.

Besonderes Engagement von Mitgliedern würdigten die Südkämper Schützen mit ihrer Verdienstnadel. In Bronze gab es diese für Lisa Bockelmann, in Silber für Marcel Röttjer und in Gold für Elke Ehlers.

Vor drei Jahren haben die Südkämper Schützen damit begonnen, ihren Verein fit für die Zukunft zu machen. Mit Unterstützung des Landessportbundes entwickelte der Vorstand nun einen Fragebogen für die Mitglieder. “Nur gemeinsam können wir eine erfolgreiche Zukunft gestalten. Wir sind auf euch angewiesen”, erläuterte der Vorsitzende den Anwesenden der Jahreshauptversammlung diesen Weg. Dieser Aufgabe schienen sich die anwesenden Mitglieder bewusst zu sein. Das spiegelte sich zumindest bei der Bereitschaft in der Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen wider. Zügig fanden sich unterschiedliche Mitglieder aus allen Altersgruppen für die Aufgabe der Satzungsänderung und Planungen zum 100. Geburtstag 2022.



