Treu ein ganzes Leben lang

Beos stammen aus Südostasien und sind weltweit wegen ihres Sprachtalentes sehr begehrt. Da immer mehr Wildfänge über Umwege in den Volieren von Privatpersonen landeten und Beos in ihrer Heimat außerdem als Delikatesse gelten, sind sie mittlerweile weltweit geschützt. Nutzen die Beos ihr Imitationstalent in der freien Wildbahn, um potenzielle Feinde und Angreifer abzuschrecken, kommt ihre besondere Gabe im Weltvogelpark vor allem in der Kommunikation mit dem Besucher zum Ausdruck, da sie Laute aus ihrer direkten Umgebung imitieren. So ist es keine Seltenheit, dass die Besucher mit einem freundlichen “Hallo” begrüßt oder einem gut gemeinten “Hau ab” verabschiedet werden. “Beos leben monogam und sind sehr wählerisch bei der Partnerwahl. Das macht die Zusammenführung von zwei Vögeln zur Paarung nicht einfach und erfordert viel Geduld”, sagt Anne Densow, Biologin im Weltvogelpark. Die Tiere legen zwei bis drei Eier, die zwei Wochen lang ausgebrütet werden. Nach etwa 26 bis 28 Tagen werden die Jungtiere bereits flügge.



