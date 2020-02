/lokales/trickbetrug-polizei-nimmt-abholerin-fest_10_111846507-21-.html/ / 1

Doch die Senioren gingen nur zum Schein darauf ein und informierten die “richtige” Polizei. So gelang es Beamten, die “Abholerin” festzunehmen. Die Hintermänner dieser Betrugsmasche sollen nun ermittelt werden - was jedoch schwierig sein könnte: Sie erledigen ihre Anrufe zumeist aus dem Ausland.

Dank der Aufmerksamkeit von Senioren ist es der Polizei gelungen, einen Betrug zu verhindern und eine darin verwickelte Täterin festzunehmen. Mit der Masche als “falsche Polizeibeamte” hatten es die Betrüger in Marklendorf auf Senioren abgesehen. Die älteren Herrschaften wurden per Telefon dazu aufgefordert, Geld im vierstelligen Euro-Bereich an einem Ablageort zu deponieren, um es auf diese Weise der Polizei zukommen zu lassen.



