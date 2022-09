TÃ¤ter geben sich als Polizisten aus und heben Geld ab

Bereits am Mittwoch, 31. August, hatten sich unbekannte Täter als Polizeibeamte ausgegeben und erhielten von ihrem älteren Opfer so dessen die EC-Karte samt Geheimnummer. Damit hoben sie noch am selben Tag, um 17.16 Uhr, an einem Geldautomaten der Kreissparkasse in Hodenhagen 2000 Euro ab.

Zum Zeitpunkt des Abhebens war das Foyer voll mit Menschen. Der Täter selbst war sehr auffällig gekleidet, komplett in Schwarz, Kopf und Gesicht waren vermummt - der Unbekannte trug eine Cap, darüber eine Kapuze eines Hoodies und eine Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen, die die verdächtige Person gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Walsrode unter (05161) 984480 in Verbindung zu setzen.