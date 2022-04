TÃ¤ter lÃ¤sst Fahrrad am Tatort zurÃ¼ck

Am Sonnabend, 2. April, hat ein Unbekannter aus einer offenstehenden Garage an der Bundesstraße in Wintermoor ein Mountainbike der Marke “Bulls Sharptail”, 26er, in der Farbe Schwarz-Grün entwendet. Am Tatort ließ er ein altes, schlecht erhaltenes Jugend-Mountainbike - KS Cycling, Typ Zodiac, 24er, 18-Gang in Weiß-Grün - zurück. Die Polizei bittet um Hinweise auf den bisherigen Besitzer des zurückgelassenen Fahrrads unter (05193) 982500.