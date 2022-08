TÃ¤ter werden Ã¼berrascht, aber kÃ¶nnen fliehen

Am Freitagnachmittag, 19. August, in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr haben sich derzeit unbekannte Täter in der Abwesenheit der Geschädigten Zugang zu deren Wohnung in Bad Fallingbostel an der Straße Am Hang verschafft. Die Täter wurden von der Bewohnerin überrascht, als sie nach Hause kam, konnten jedoch unerkannt vom Tatort flüchten. Dennoch erbeuteten sie Diebesgut in Form von Bargeld und einer Spielekonsole aus der Wohnung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Zeugenhinweise zu der Tat oder zu den den Tätern werden bei der Polizeidienststelle in Bad Fallingbostel unter (05162) 9720 erbeten.