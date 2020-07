Überfall an Geldautomaten: Täter mit Foto gesucht

In einem Fall war er erfolgreich, zweimal blieb es beim Versuch: In Soltau lauert ein Mann Kunden in einer Bankfiliale auf, um sie am Automaten zu überfallen.

Nach Überfällen in einem Geldinstitut veröffentlicht die Polizei im Heidekreis Fotos und fragt: Wer kennt diesen Mann? Er hat am 15. April, 18. Mai und 24. Mai am Sitz der Kreissparkasse Soltau, Am Rühberg, Kundinnen überfallen, die im Sb-Bereich Geld vom Automaten abhoben. In einem Fall war er erfolgreich, zweimal blieb es beim Versuch. Gesamtbeute: 110 Euro. Bei zwei der Taten zeigte der Unbekannte eine Waffe, um seine Forderungen zu unterstreichen.

Schlanke bis kräftige Statur

Die Täterbeschreibung: männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, schlanke bis kräftige Statur, sprach Deutsch mit Akzent. Die Bekleidung wechselte und ist den Aufnahmen aus dem Foyer der Kreissparkasse zu entnehmen. Markant sei laut Bildern ein schwarzer Kapuzenpullover mit einem hellen, großen, abgesetzten Querstreifen auf der rechten Schulter. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter (05191) 93800.