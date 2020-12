Überrascht und geflohen

Als die Bewohner eines Hauses am Drosselkamp in Bomlitz am Montag kurz vor 17 Uhr nach Hause zurückkehrten, überraschten sie im Haus einen Einbrecher. Der Unbekannte flüchtete durch den Garten. Der Täter war zuvor über die Terrassentür in das Objekt gelangt. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt.