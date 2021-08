Übung mit drei vermissten Personen

Ein Feuer in einem landwirtschaftlichen Gebäude, drei Bewohner werden vermisst: Das war die Ausgangslage für eine Alarmübung der Freiwilligen Feuerwehren Kroge, Bommelsen und Bomlitz am Sonnabend, 21. August. Kurz vor 8 Uhr am Morgen ertönten die Sirenen und Funkmeldeempfänger der ehrenamtlichen Einsatzkräfte mit dem Alarmstichwort “Feuer mittel - Menschenleben in Gefahr”.

Wenig später waren bereits die ersten Kräfte vor Ort. Umgehend begannen sie, mit Atemschutz in das Gebäude vorzudringen und die Menschen zu retten. Dabei kam auch eine Steckleiter zum Einsatz, um Erdgeschoss und Obergeschoss über getrennte Angriffswege zu begehen. Parallel dazu wurde eine Wasserversorgung von der circa 150 Meter entfernt liegenden Bomlitz aufgebaut.

Bereits nach kurzer Zeit waren alle vermissten Personen gerettet und das angenommene Feuer in der Küche des Hauses bekämpft. Bei einem anschließenden Frühstück zogen die beiden Organisatoren Hendrik Fedderke und Söhnke Dreyer ein positives Fazit. Einige kleinere Verbesserungspotenziale wurden identifiziert und werden in naher Zukunft in die Ausbildung einfließen.