Ukraine-Plattform ist freigeschaltet

Ab Montag, 21. März, werden Angebote durch ein sogenanntes “Bürgertelefon” ergänzt. Es ist erreichbar montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr unter (05161) 977-377 oder per E-Mail an ukrainehilfe@walsrode.de. Hinweis: Unter der Kategorie “FAQ” auf der Internetseite finden sich zudem bereits vielfältige Antworten auf die häufigsten Fragen. Die Internetseite wird dynamisch sein, also laufend den Gegebenheiten angepasst und aktualisiert werden.

Sollten außerhalb der Dienstzeiten der Stadtverwaltung Flüchtende in Walsrode ankommen, bitten die Verantwortlichen darum, dass sie sich bei der Polizei melden. Von dort werden die Hilfesuchenden versorgt oder an den städtischen Bereitschaftsdienst, der für diese Fälle ebenfalls zur Verfügung steht, weitergeleitet.

Allen, die Wohnraum zur Verfügung stellen möchten, bietet sich nun die Möglichkeit, das per Online-Formular mitzuteilen. Die Stadt Walsrode wird auch in den kommenden Wochen reichlich Wohnraum zur Unterbringung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen benötigen. Insofern sind jedes Zimmer und jede Wohnung, die für diese Zwecke genutzt werden können, hilfreich.



