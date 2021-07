/lokales/ulrike-wiechmann-wrede-tritt-erneut-an_10_112052867-21-.html/ / 1

In Hademstorf trafen sich SPD-Mitglieder und interessierte parteiunabhängige Mitbürger und Mitbürgerinnen zur Vorbereitung der Gemeinderatswahl am 12. September. Bürgermeisterin Ulrike Wiechmann-Wrede möchte sich auch weiterhin für das Wohl und die Entwicklung der Gemeinde und die Belange aller Bürger und Bürgerinnen einsetzen und freut sich über die Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die für den Gemeinderat erneut oder zum ersten Mal kandidieren wollen. Auf der SPD-Liste trete nun ein “vielseitiges Team” an. Ein gutes Betreuungsangebot im Kindergarten, die Stärkung der Dorfgemeinschaft und Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in den Vereinen und Verbänden, bedarfsgerechte Busverbindungen, schnelles Internet, nachhaltige Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen, sozialverträgliche und umweltschonende Nutzung der örtlichen Ressourcen und eine solide Finanzpolitik haben die Kandidatinnen und Kandidaten für Hademstorf gemeinsam im Blick.



