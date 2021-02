/lokales/umfangreiche-waldpflege_10_111993480-21-.html/ / 1

Alle Bäume in unmittelbarer Nähe der Gleise werden von einer von der Deutschen Bahn AG zertifizierten Firma auf Standfestigkeit und Totholzanteile geprüft und gegebenenfalls zurückgeschnitten oder gefällt, um Unfälle oder Kollisionen mit Zügen zu vermeiden. Im weiteren Waldgebiet, das von mächtigen, das Landschaftsbild prägenden Eichen beherrscht wird, soll der sogenannte Unterstand, bestehend aus Buchen, Birken und Erlen weitgehend entfernt werden. Die verbleibenden Haselnusssträucher - teilweise bis zu acht Meter hoch - vermeiden den Eindruck des “Kahlschlags”. Sogenannte Habitatbäume verbleiben ebenfalls und bieten Insekten und Vögeln Schutz- und Nahrungsraum. So soll ein gepflegter, heller und parkähnlicher Charakter entstehen, der zur Nutzung als Naherholungsgebiet einlädt.

Der “Schwarze Winkel” bezeichnet einen Teil des Walsroder Stadtforstes. Er befindet sich “hinter” dem Klostersee und erstreckt sich von der Straße “Am Bullerberg” bis zum Walsroder Ortsausgang Richtung Düshorn/Hodenhagen. Parallel zu diesem Waldstück verläuft auch die Bahntrasse Walsrode-Hannover. Diese Trasse sei einer der Gründe für umfangreiche Waldpflegearbeiten, die in den nächsten Tagen vom Kommunal Service Böhmetal in Zusammenarbeit mit einer Spezialfirma durchgeführt werden. Ziel sei sowohl eine langfristige Verkehrssicherheit für den Zugverkehr als auch die Herstellung eines neuen parkähnlichen Erscheinungsbildes für dieses Waldgebiet.



