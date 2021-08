Unbekannte beschädigen Eigentum

In der Nacht zu Montag sind an der Soltauer Martin-Luther-Straße, im Böningweg und in der Birkenstraße abgestellte Autos mutwillig beschädigt worden. Der Schaden an den acht betroffenen Fahrzeugen wird jeweils auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei Soltau bittet Zeugen, ihre Beobachtungen unter (05191) 93800 mitzuteilen.

Ebenfalls in Soltau ist es im Zeitraum von Donnerstagabend bis Montagfrüh zu Beschädigung der Verglasung eines Fensters einer Praxis in der Winsener Straße gekommen. Dabei verursachten Die Täter einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Laut Vermutung der Polizei zog sich die handelnde Person eine blutende Verletzung zu. Auch hier nimmt die Polizei Hinweise unter der oben genannten Nummer entgegen.

In Schneverdingen ist es zudem zu einem Einbruchsversuch gekommen. Unbekannte probierten am vergangenen Wochenende, die Tür des Lagerschuppens des Kindergartens an der Friedenstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt stand. Hinweise sind erbeten unter (05193) 982500.