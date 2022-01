Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Am vergangenen Dienstag, 11. Januar, drangen in der Zeit zwischen 11.30 und 18.40 Uhr Unbekannte über eine Seitentür in ein Einfamilienhaus an der Ottostraße in Schneverdingen ein, durchsuchten es und entwendeten Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter (05191) 93800 in Verbindung zu setzen.