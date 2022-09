Unbekannte entwenden Wahlplakate

Unbekannte Täter entwendeten am Sonntagabend, 4. September, an der Fallingbosteler Straße in Walsrode ein an einer Straßenlaterne angebrachtes Wahlplakat der AfD. Weitere sechs Plakate wurden in der Nacht zu Dienstag in den Ortschaften Bierde und Böhme gestohlen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Walsrode telefonisch unter (05161) 984480 entgegen.