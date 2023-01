Unbekannte schlitzen Planen an 15 Lkw auf

Am vergangenen Mittwoch in der Zeit zwischen 17.30 und 23.45 Uhr sind auf dem Parkplatz Wietzenbruch an der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover Ladungsdiebe am Werk gewesen. Sie schnitten insgesamt an 15 Lastwagen die Planen auf. Von einem Lkw entwendeten sie wenige Gartengeräte.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Soltau unter (05191) 93800 entgegen.