Unbekannte setzen GehÃ¶lz in Brand

Inmitten eines kleinen Waldstücks an der Albrecht-Thaer-Straße in Walsrode haben Unbekannte am Dienstagvormittag, 10. Mai, trockenes Gehölz in Brand gesetzt und ließen es anschließend unbeaufsichtigt brennen. Ein Mann entdeckte den Brand und informierte die Feuerwehr, die das Feuer ablöschte. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter (05161) 984480 entgegen.

Auch in Munster haben Unbekannte am Dienstag, gegen 17.20 Uhr, an drei Stellen Unterholz an der Dr.-Hermann-Marcks -Straße in Brand gesetzt. Die Feuer wurden ebenfalls bemerkt und von den Entdeckern gelöscht. Insgesamt brannten etwa zehn Quadratmeter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter (05192) 9600 entgegen.