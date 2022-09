Unbekannte zÃ¼nden Wahlplakat an

Unbekannte haben am Mittwochabend, 7. September, gegen 21 Uhr an der Vogteistraße in Bad Fallingbostel ein Wahlplakat der SPD abgerissen und zündeten es an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Fallingbostel unter (05162) 9720 in Verbindung zu setzen.