Unfall: Vier Verletzte

Am Freitag, 6. November, kam es in den Nachmittagsstunden auf der A 7 kurz vor dem Walsroder Dreieck in der Fahrtrichtung Hannover zu einem Auffahrunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 48-jähriger Fahrer aus Lübbecke befuhr mit seinem Mazda SUV den mittleren Fahrstreifen mit zirka 170 km/h, als es zu einer Kollision mit dem vorausfahrenden Kleinwagen Toyota Yaris eines 26-Jährigen aus Lehrte kam. Dieser hatte den mittleren Fahrstreifen jedoch nur mit rund 100 km/h befahren. Durch die Kollision wurden die Fahrzeuge stark beschädigt und kamen mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Während die Fahrer des SUV und des Kleinwagens nur leicht verletzt wurden, erlitten zwei weitere Insassen im Toyota schwere Verletzungen. Ein Notarzt und vier Rettungswagen waren im Einsatz. Für die Behandlung der Verletzten und Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn gesperrt bleiben. Die Verletzten wurden in Kliniken gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro.

In einen Folgeunfall wurde die Besatzung eines Streifenwagens aus Bad Fallingbostel verwickelt, die als erste am Unfallort eintrafen und zur Sicherung der Unfallstelle auf der Fahrbahn mit Blaulicht und Warnblinkanlage stehen bleiben mussten. Ein 21-Jähriger aus Eschwege fuhr mit seinem Audi A5 aus Unachtsamkeit leicht in das Heck des Mercedes-BenzKombi der Polizei. Verletzt wurde dabei jedoch niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von 7000 Euro.