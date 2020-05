Unfallflucht auf Parkplatz: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls, der sich am Montag, 18. Mai, gegen 7.50 Uhr auf dem Parkplatz des Famila-Markts an der Straße “Am Vogelsang” in Schneverdingen ereignet hat. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten, schwarzen Mercedes an der linken Front und fuhr davon. Möglicherweise kommt als verursachendes Fahrzeug ein blauer Klein-Lkw mit Pritsche in Betracht. Der Schaden wird von einer Fachwerkstatt auf 6500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizei Schneverdingen unter (05193) 982500.