/lokales/unser-einsatz-wird-anerkannt_10_111833615-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Von viel Engagement mit den Kindern und Jugendlichen berichteten Stephanie Bischoff und Sven Helms, von Erfolgen bei Gemeinde und Kreiswettkämpfen. Stolz ist man auf Platz 1 der Gesamtwertung beim Lagerwettbewerb des Zeltlagers in Neuenkirchen. Bei den Erwachsenen spielten Aus- und Weiterbildung eine wichtige Rolle. Zwischen den ungefähr 30 regulären Diensten wurden diverse Sonderleistungen eingeschoben. So gab es erneut eine Brandschutzübung mit den Kindern aus der dritten Klasse der Rethemer Londyschule. (bä)

“2018 hatten wir so viele Einsätze wie nie zuvor, und 2019 stieg die Anzahl noch einmal auf 39, wir brachten es auf über 1200 Einsatzstunden, die wie selbstverständlich abgearbeitet wurden”, stellte Rethems Ortsbrandmeister Marcel Burfien bei seiner Begrüßung zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Rethem fest. “Wir wissen, was wir an euch haben”, betonten dann auch die beiden Bürgermeister Frank Leverenz und Cort-Brün Voige. Für Ehrenamtliche in diesem Bereich sei es nicht immer leicht, denn Beschimpfungen oder gar Tätlichkeiten bei Einsätzen prägten teilweise das Bild. Doch in Rethem “sei das zum Glück nicht der Fall”. Man werde geachtet und geschätzt. “Unser Einsatz zum Wohle aller Bürger wird anerkannt”, war aus den Reihen der Rethemer Feuerwehr zu hören.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ