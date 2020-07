Vandalen im Liethbad unterwegs

Bereits zum vierten Mal in dieser Saison wurde das Liethbad in Bad Fallingbostel nachts von Unbekannten betreten und erheblicher Sachschaden verursacht. “Statt sich über die Öffnung und den Weiterbetrieb des Freibades zu freuen, scheint bei einigen Menschen das Interesse am Vandalismus und der Zerstörung zu überwiegen - so hat es jedenfalls den Anschein”, heißt es in einer Pressemitteilung der Bädergesellschaft Böhmetal.

Zukunft des Liethbades

Es wurden diverse Gegenstände wie Absperrschilder, Schubkarre, Mülltonnen etc. beschädigt und in die Schwimmbecken geworfen. Auch wurden von der Einzäunung des Bades mehrere Holzlatten abgerissen. Dies alles verursache erheblichen Sachschaden und Arbeitseinsatz des Bäderpersonals sowie vermeidbare Kosten, äußern sich die Stadtwerke Böhmetal. “Nicht zuletzt entscheidet die Summe der alljährlichen Unterhaltskosten über die Zukunft des Liethbades in den kommenden Jahren”, mahnt der Geschäftsführer.

Bereits Strafanzeige erstattet, Hinweise gefragt

Die Bädergesellschaft als Betreiber des Liethbades hat bereits Strafanzeige erstattet und für sachdienliche Hinweise, die zur Feststellung der Verursacher führen, eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro bereitgestellt. Hinweise bitte an die Polizeidienststelle Bad Fallingbostel, (05162) 9720.