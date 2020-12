Vandalen mit Ketchup am Werk

In der Nacht zu Sonntag beschädigten Unbekannte durch Abreißen einer Sitzfläche die Gruppensitzbank an der Danziger Straße/Ecke Allerring in Rethem. Außerdem rissen sie einen in die Erde eingelassenen, daneben befindlichen Abfalleimer aus der Verankerung. Zudem versuchten sie, in Höhe der Hausnummer 14 einen Anhänger wegzuschieben und beschmierten ihn und andere Fahrzeuge mit Ketchup und Mayonnaise. Am Amtshauptmann-Jordan-Platz drehten sie einen Pflanzkübel um und entleerten ihn auf diese Weise. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Rethem unter (05165) 291340 entgegen.