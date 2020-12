Vandalismus an Haltestellen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 8.15 Uhr, zerstörten Unbekannte Glasscheiben an Bushaltestellen am Kirchplatz, an der Hannoversche Straße sowie an der Verdener Straße in Walsrode. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Walsrode unter (05161) 984480 zu melden.