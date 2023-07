VerlÃ¤ngerung fÃ¼r die Dorfentwicklung

Die Dorfentwicklung in der Dorfregion “von Bierde bis Wittlohe” befindet sich in der Verlängerung. Private Antragsteller aus Bierde, Böhme, Altenwahlingen, Kirchwahlingen, Groß und Klein Häuslingen sowie Otersen und Wittlohe können noch dieses und nächstes Jahr einen Förderantrag beim Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg (ArL), Geschäftsstelle Verden, stellen. Stichtag ist jeweils der 30. September.

Seit 2018 wurden in der Dorfregion mehr als 140 Förderanträge gestellt. Auch 2022 haben die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Kommunen aus der Dorfregion dem ArL wieder zahlreiche private und öffentliche Projekte für eine Förderung vorgelegt. Viele davon sind bereits bewilligt, die Entscheidung über die Förderung einiger weiterer Projekte steht noch aus. Es wurde viel in die Instandhaltung, Aufwertung und die Wiedernutzbarmachung der traditionellen Bausubstanz einschließlich deren Freiflächen in der Dorfregion investiert. Die bisherigen Gesamtinvestitionen in der Dorfregion betragen knapp elf Millionen Euro, davon sind über vier Millionen Euro Fördergelder.

Folgende Maßnahmen an ortsbildprägenden Gebäuden sowie ehemals landwirtschaftlich genutzter Bausubstanz sind förderfähig: Erhaltung und Gestaltung des ortsbildprägenden Charakters der “äußeren Hülle” von Gebäuden (Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbildes), zum Beispiel Konstruktion und Eindeckung des Daches, Sanierung von Fassaden, Ersatz untypischer Fassadenverkleidung, Erneuerung von Fenstern, Türen und Toren. Gestaltung der Hof-, Garten- und Grünflächen des Anwesens. Umnutzung ortsbildprägender oder landschaftstypischer Gebäude sowie von Bausubstanz hin zu einem ortsbildprägenden oder landschaftstypischen Erscheinungsbild, vor allem zur Innenentwicklung, unter gestalterischer Anpassung an das Ortsbild. Umnutzung der Bausubstanz land- und fortwirtschaftlicher Betriebe unter gestalterischer Anpassung an das Ortsbild. Revitalisierung (Innenausbau) ungenutzter und leer stehender, ortsbildprägender oder landschaftstypischer Bausubstanz, vor allem zur Innenentwicklung, aber auch im Zusammenhang mit der gestalterischen Anpassung an das Ortsbild. Abbruch von Bausubstanz einschließlich Entsiegelung (nur mit einem dorfgerechten Folgenutzungskonzept).

Die Beispiele für Projekte von Bierde bis Wittlohe sind vielfältig - besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Umnutzungen, die nicht nur dem Erhalt des Ortsbildes dienen, sondern auch neuen Wohnraum geschaffen oder den Tourismus gestärkt haben. Die Zuschusshöhe beträgt 40 Prozent der förderfähigen Netto-Kosten für Privatpersonen. Die Umsatzsteuer gehört nicht zu den förderfähigen Ausgaben. Andere Zuwendungsempfänger erhalten gegebenenfalls eine höhere Förderquote, zum Beispiel gemeinnützige Vereine bis zu 75 Prozent. Die Höchstzuwendung beträgt bis zu 50.000 Euro pro Objekt. Für die Umnutzung oder Revitalisierung von Gebäuden beträgt die maximale Zuwendung 150.000 Euro netto.

Antragsberechtigt sind alle Eigentümer eines förderfähigen Anwesens. Da eine Stellungnahme der zuständigen Gemeinde erforderlich ist, müssen die Anträge möglichst bis Anfang September bei der Samtgemeinde Rethem (für die Gemeinden Böhme und Häuslingen) oder der Gemeinde Kirchlinteln eingereicht werden. Die Beratung erfolgt kostenfrei durch Karin Bukies vom Planungsbüro Stadtlandschaft, (0511) 14391 und E-Mail Karin.Bukies@stadtlandschaft.de). Auch sind Informationen im Internet bei der Samtgemeinde Rethem und der Gemeinde Kirchlinteln sowie des Landwirtschaftsministeriums zu finden.