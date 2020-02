Vermisste Kinder wohlbehalten aufgefunden

Zwei vermisste sieben und neun Jahre alte Kinder aus Schneverdingen konnten am Donnerstagabend wohlbehalten wieder aufgefunden werden. Beide waren am Nachmittag unabhängig voneinander von ihren Müttern als vermisst gemeldet worden.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Mädchen am Donnerstagvormittag nicht in der Schule gewesen waren. Gemeinsam starteten Polizei, Feuerwehr und Freiwillige eine Suchaktion in Schneverdingen. Dabei kamen auch ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund zum Einsatz. In den Sozialen Medien machte der Fall ebenfalls die Runde.

Gegen 18 Uhr konnte dann Entwarnung gegeben werden: Beide Kinder wurden am Finkenweg von einem Einwohner gesehen und der Polizei gemeldet. Die Polizisten trafen auf zwei durchnässte Kinder, die froren und offensichtlich ihrer Abenteuerlust freien Lauf gelassen hatten. An der Polizeidienststelle wurden sie schließlich an die zwischenzeitlich benachrichtigten Eltern übergeben.