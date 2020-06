Vermisster Mann lebend in Westenholz aufgetaucht

07. Juni 2020 - 14:28 UHR - VON MANFRED EICKHOLT

Plötzlich ging alles ganz schnell: Die Polizei hat den 31 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Harburg, der seit Sonnabendmittag, 6. Juni 2020, mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften im Bereich des Truppenübungsplatzes Bergen gesucht wurde, lebend in Westenholz gefunden. Zeugenhinweise nach Presseveröffentlichungen brachten die Beamten auf die richtige Spur. Der Mann wurde in einem stark unterzuckerten Zustand angetroffen und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ob er tatsächlich Suizidgedanken hatte, muss noch geklärt werden, so die Polizei. Der Mann wird jetzt ärztlich versorgt.

Die Suche nach dem 31-Jährigen hatte am Sonnabendmittag mit zahlreichen Kräften, Suchhunden und technischer Unterstützung wie einem Hubschrauber begonnen. Sein Fahrzeug war an der Platzrandstraße bei Oerbke verlassen entdeckt worden. Ermittlungen im Umfeld des Pkw-Halters hatten ergeben, dass der Vermisste möglicherweise den Freitod wählen wollte. Am Sonntagmittag klingelte er bei einem Westenholzer Bewohner und bat um Hilfe.