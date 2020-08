Versuchter Einbruch in Tankstelle

Am Sonntag, 16. August, gegen 1.50 Uhr haben zwei unbekannte Männer versucht, in eine Tankstelle in der Bergstraße in Walsrode einzubrechen. Während sich die Täter an einem Fenster zu schaffen machten, wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Als die etwa 1,60 bis 1,70 Meter großen Männer bemerkten, dass sie beobachtet wurden, flohen sie mit einem schwarzen Audi mit vermutlich ausländischem Kennzeichen in Richtung Innenstadt.