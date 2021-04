Vier Jahre nach Mord in Visselhövede: Zwei Männer verhaftet

Mehr als vier Jahre nach dem Mord an einem 46-jährigen Albaner auf offener Straße in Visselhövede hat die Polizei zwei Männer in den Niederlanden verhaftet. Einem 34-jährigen Albaner werde vorgeworfen, am 9. Januar 2017 die tödlichen Schüsse auf das Opfer abgegeben zu haben, teilten die Polizeiinspektion Rotenburg und die Staatsanwaltschaft Verden am Mittwoch mit.

Ein 30-jähriger Landsmann soll an der Planung, Vorbereitung und Ausführung der Tat beteiligt gewesen sein. Beide seien mit Haftbefehl durch Spezialeinheiten der niederländischen Polizei in Amsterdam und Rotterdam verhaftet worden sein. Die Festnahmen erfolgten nur zwei Tage nachdem die Polizei am Montag bei einer erneuten Geländesuche an der A7 bei Bad Fallingbostel überraschend die mögliche Tatwaffe entdeckt hatte.