Vierte Folge des WZ-Podcasts: Die ersten Tage in Deutschland

Die vierte Folge des neuen Podcasts der Walsroder Zeitung “Nove Nachalo - Aus der Ukraine nach Deutschland” ist nun online aufrufbar. In dieser Episode geht es vor allem um die Ankunft von Anastasiia Kurtseva in Deutschland. Die 22-jährige Ukrainerin erzählt von ihrer Reise nach Berlin und davon, wie sie die Hauptstadt in den ersten Tagen erlebt hat. Woher weiß man als geflüchtete Person in Deutschland, wo man schlafen kann? An welche Stellen und Behörden wendet man sich und wie verbringt man seine Freizeit? All diese Fragen beantwortet Anastasiia Kurtseva im Gespräch mit WZ-Redakteurin Alessa Hachmeister.

Wie kommt man in den Heidekreis?

Außerdem erklärt die junge Frau, wie es sie eigentlich in den Heidekreis verschlagen hat und warum genau sie für einige Monate in Bockhorn in einer Wohngemeinschaft gelebt hat. Seit mittlerweile über einem Jahr wohnt die Ukrainerin in der Region, sie macht aktuell ein Praktikum in der Redaktion der Walsroder Zeitung und besucht einen Sprachkurs.

Der WZ-Podcast “Nove Nachalo - Aus der Ukraine nach Deutschland” kann auf allen Plattformen gesucht und angehört werden. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge.