Virtueller Startschuss in die Sommerferien

18. Juli 2020 - 06:00 UHR - VON REDAKTION

Seit mittlerweile 15 Jahren ist die Südtirol-Freizeit der evangelischen Jugend in Bad Fallingbostel für viele Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren der fast schon traditionelle Startschuss in die wohlverdienten Sommerferien. An diesem Wochenende wäre es wieder so weit gewesen: Mit dem Betreten des Reisebusses hätte für bis zu 65 Jugendliche ein zweiwöchiges Abenteuer in die Alpen südlich des Brenners begonnen. Das hätte bedeutet: 14 Tage voller Gemeinschaft, Ausflüge, Bergsteigen, Aktionen von morgens bis abends, aber auch Besinnung mit christlichen Angeboten. Aufgrund der aktuellen Situation muss das Abenteuer in den Bergen jedoch ausfallen.

Bereits die Vorbereitungen mit den Jugendlichen waren durch das Versammlungsverbot nicht möglich. Drei Vorbereitungstreffen mit Teilnehmern und Eltern sind in der Zeit von März bis Juli eigentlich ein fester Bestandteil des Konzepts der Freizeit. “Schon allein deshalb haben wir im März die schwere Entscheidung der Absage getroffen”, so Freizeitleiter Rolf Schneider. Auch die Durchführung aller Vorbereitungen im 10-köpfigen Betreuerteam waren nicht möglich.

Planung der Freizeit 2021