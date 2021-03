Vom eigenen Podcast bis zum “Miniatelier”

Auch in den Osterferien ist die Kunstschule Pinx für Interessierte da. Es gibt zwei Angebote: Am Montag, 29. März, sowie am Dienstag, 30. März, von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr haben Kinder ab zehn Jahren die Möglichkeit, mit Clara Strutz einen Podcast zu gestalten, über den andere einfach nur stauen können und Kinder gemeinsam Spaß haben.

Am Donnerstag, 8. April, sowie Freitag, 9. April, wird Jasper Kühn den Anfängerkurs “Kunst trifft Digital” in der Zeit von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr anbieten. Dabei können Kinder zwischen 8 bis 14 Jahren mal so richtig alles ausprobieren und Computing kennenlernen. Diese beiden Ferien-Angebote sind kostenlos und finden unter Einhaltung strenger Hygieneregeln statt. Das Tragen von FFP2-Masken ist Pflicht. Masken werden in der Kunstschule für alle Kinder bereitgestellt.

Kurse unter der Woche

Jeweils ein Platz frei geworden ist in folgenden Kursen: “Die Stachelschweinchen”, ab drei Jahre, immer freitags von 16.15 bis 17.15 Uhr. Dabei werden die kreativen, rhythmischen und kognitiven Erfahrungen und Wahrnehmungen der Kinder gefördert. Der Kurs wird geleitet von Dozentin Madlin Atieh. Ebenso ein Platz frei ist beim “Miniatelier”, ab vier Jahren, immer donnerstags von 15.15 bis 16 Uhr. Dort werden Bilder gemalt, mit Salzteig und Knete modelliert, Häuser aus Schachteln gebaut und vieles mehr. Spiel und Spaß kommen nicht zu kurz. Der Kurs wird geleitet von Dozentin Antonia Stich.

Ebenso mitmachen kann ein weiteres Kind beim Montagsatelier, ab sechs Jahren, immer montags von 16.30 bis 17.30 Uhr. In dem Kurs können Kinder im Grundschulalter ohne Leistungsdruck kreativ sein. Der Kurs wird geleitet von Dozentin Heike Runge.

Weitere Informationen und Anmeldungen

Es ist ab jetzt auch wieder möglich, online oder in Präsenz, Mappenvorbereitung für Kunst und Design Studiengänge bei Dozentin Hildegard Strutz zu belegen.

Bei Fragen zu Angeboten und für weitere Informationen können Interessierte sich an das Büro der Kunstschule unter (05071) 4026 wenden oder eine E-Mail schreiben an info@kunstschule-pinx.de. Ebenso gibt es Informationen auf der Internetseite der Kunstschule unter www.kunstschule-pinx.de.