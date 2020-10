/lokales/vom-plastik-auf-unseren-tellern_10_111942411-21-.html/ / 1

Außerdem klärte die Referentin auch über andere Themen rund um Nachhaltigkeit auf, von Mülltrennung bis hin zum Waschen der Kleidung. Sie hielt dazu an, Lebensmittel wertzuschätzen, sie nicht wegzuschmeißen, sondern Reste zu verwerten oder einzufrieren. Möhlenhof-Schumann riet den Landfrauen, ihr Handeln immer wieder neu zu überdenken, beim Einkauf so viel wie möglich zu hinterfragen und auf Plastik zu verzichten. “Wenn sich mehr als fünf Zusatzstoffe, die man nicht kennt oder nicht aussprechen kann in einem Artikel befinden, dann lassen sie ihn lieber im Geschäft”, so die Faustregel der Vortragenden, die den Anwesenden weitere Tipps für den Alltag gab.

Die erste Veranstaltung des Landfrauenvereins Rethem unter Coronabedingungen fand statt. Zur Erntedankversammlung in der Schützenhalle Stöcken begrüßten die Landfrauen die Referentin Edda Möhlenhof-Schumann von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen mit ihrem Vortrag: “Wenn die Plastiktüte wieder auf dem Teller landet - Mikroplastik in der Umwelt und im Essen”.



