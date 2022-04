Von Luftschutzbunkern und SchieÃŸpulverfabrik

/lokales/von-luftschutzbunkern-und-schiepulverfabrik_10_112155081-21-.html/ / 1

Die Relikte des Bomlitzer “Denkorts” Eibia sind stumme Zeugen einer dunklen Vergangenheit. Die größte Pulverfabrik im Dritten Reich war ein Pfeiler der Rüstungsindustrie im Zweiten Weltkrieg. Zu Spitzenzeiten arbeiteten dort 6000 bis 7000 Fremd- und Zwangsarbeiter. Eine Anmeldung ist notwendig per E-Mail an anmelden@forum-bomlitz .de oder unter 0163/ 1650184. Dabei wird auch der Treffpunkt mitgeteilt. Alle Interessierten sind zur kostenlosen Teilnahme eingeladen. Die Teilnehmenden werden gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung mit sich zu führen und die Hygieneanweisungen vor Ort zu befolgen.

Am kommenden Sonntag, 24. April wird der Historiker Thorsten Neubert-Preine eine Führung durch das ehemalige Industriegelände in der Eibia leiten und historische Zusammenhänge erläutern. Organisiert wird die Veranstaltung vom Kulturverein Forum Bomlitz, und sie beginnt um 14 Uhr. Im Anschluss an die Führung soll eine Original-Elektrokarre aus der damaligen Eibia, die in Bomlitz gelagert wird, präsentiert werden.



