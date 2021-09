Von Massenkarambolage bis FlÃ¤chenbrand

Nachdem der Fachzug Wassertransport der Kreisfeuerwehrbereitschaft Süd des Heidekreises bereits am vorherigen Wochenende geübt hatte, waren nun alle übrigen Teileinheiten am vergangenen Sonnabend gefragt. Eine Großübung, wie sonst üblich, war dieses Jahr aufgrund der Pandemiesituation nicht möglich, sodass die einzelnen Fachzüge jeweils separat ihre Ausbildung betreiben mussten. Den Anfang machte der Fachzug Technische Hilfeleistung, der auf dem Gelände vom Autoservice Hodenhagen das Vorgehen bei einer Massenkarambolage trainierte. Mit vereinten Kräften galt es, mehrere eingeklemmte Personen zu befreien. Dabei konnten auch verschiedene Gerätschaften ausprobiert werden, um sicher in der Bedienung zu werden.

In der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Schneeheide waren über den Tag verteilt gleich drei Züge tätig. Der Fachzug Kommunikation nutzte die Gelegenheit, um am Einsatzleitwagen zu proben und die technischen Anlagen durchzuchecken. Der Fachzug Wasserförderung nutzte die Zeit für ausgiebige Fahrzeugkunde am Schlauchwagen 2000. Eine kurze Verlegeübung der Schläuche bei laufender Fahrt des Fahrzeuges durfte dabei nicht fehlen.

Damit die probenden Einsatzkräfte nicht hungern mussten, bereitete der Fachzug Logistik eine Stärkung am Grill für die anderen Einsatzkräfte zu. Nebenbei wurde eine Inventur am Material vorgenommen sowie in die grundlegenden Hygieneregeln in der Einsatzküche eingewiesen.

Am Nachmittag übte dann der Fachzug Personal in Jarlingen. Zunächst musste ein Flächenbrand mithilfe der wasserführenden Fahrzeuge im sogenannten “Pump & Roll”-Betrieb bekämpft werden, während parallel dazu von den restlichen Kräften eine Riegelstellung zum nahegelegenen Wald aufgebaut wurde. Im Anschluss stand eine Personensuche samt Rettung auf dem Trainingsprogramm.

Die Verantwortlichen waren sich einig, dass es nach langer Zeit dringend an der Zeit gewesen war, wieder Übungen wenigstens auf Zug-Ebene vorzunehmen. Denn nur durch den regelmäßigen kameradschaftlichen Austausch können die Kräfte im Ernstfall eng verzahnt arbeiten.