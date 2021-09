Voraussichtlich 28 GrundstÃ¼cke in idyllischer Lage

Naturnah im idyllischen Aller-Leine-Tal gelegen bietet das Neubaugebiet Eilstorfer Weg in Groß Häuslingen Platz für Familien auf voraussichtlich 28 Grundstücken mit einer Größe von rund 520 bis zu über 930 Quadratmetern. In einer landschaftlich reizvollen Umgebung müssen zukünftige Häuslebauer auf die Infrastruktur der nahegelegenen Stadt Rethem und eine gute Anbindung an die Autobahnen nicht verzichten. Bürgermeisterin Dr. Kathrin Wrobel betont den Gedanken der Nachhaltigkeit bei diesem Vorhaben: “Wir legen großen Wert auf Biodiversität, sodass mindestens ein Obstbaum auf den Grundstücken Teil der Gestaltungssatzung wird.” Darüber hinaus würden mehr Freiheiten bei der Material- und Farbauswahl beim Bau des eigenen Hauses gegeben. Ausdrücklich verboten seien dagegen Kies- oder Schottergärten sowie reine Rasenflächen.

Zurzeit wird die Erschließung des Baugebietes vorbereitet. Sascha Rosenberg, Geschäftsführer der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft Südheide GmbH & Co. KG (GES) als Tochterunternehmen der Sparkasse Walsrode, informiert: “Wir planen, dass die zukünftigen Bauherren im nächsten Jahr starten können.” Interessenten können sich bei der S-Immobilien unter (05161) 601225 oder per E-Mail an s-immobilien@ksk-walsrode.de registrieren lassen. Sobald die Erschließungsplanung abgeschlossen ist, bekommen die Bauwilligen das Exposé sowie weitere Informationen zum Vergabeverfahren zugesandt. Zu dem Zeitpunkt werden die Informationen ebenfalls auf der Homepage www.ksk-walsrode.de hinterlegt.