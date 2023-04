Vorfreude auf einen vielfältigen Feiertag

Düshorn: In Düshorn wird ab 17 Uhr der Maibaum auf dem Festplatz in der “Ortsmitte” aufgerichtet. Es laden ein der Spielmannszug Düshorn und die “Heidmärker Danzlüüd”. Alle Einwohner und Gäste Düshorns sind willkommen.

Hünzingen: Am 1. Mai ist Familientag auf dem Forellenhof in Hünzingen. Besucher können sich auf Flohmarkt, Oldtimertreff, Bands, Blasmusik und Fassbieranstich ab 11 Uhr freuen - wie gewohnt bei freiem Eintritt.

Bad Fallingbostel: Am Feuerwehrhaus in Bad Fallingbostel findet das traditionelle Maibaumfest ab 11 Uhr statt, mit Spiel und Spaß auch für die Kinder mit der Jugendfeuerwehr Bad Fallingbostel sowie Maibowle, Kaffee und Kuchen sowie weiteren Getränken und Speisen.

Benefeld: Am Tag der Arbeit geht es im Jahr 2023 wieder auf die Straßen und Plätze, um ein sichtbares Zeichen für eine gerechte Zukunft zu setzen. Auch die IG BCE Hohe Heide will ein sichtbares Zeichen für eine gerechte und friedliche Zukunft, für einen starken Sozialstaat und eine leistungsfähige öffentliche Daseinsvorsorge setzen. Zur Kundgebung lädt die Ortsgruppe für Walsrode und Umgebung am Montag ab 11 Uhr auf den Benefelder Sportplatz an der Freudenthalstraße ein. Nach den Reden ist ein fröhliches Familienfest bei Musik, Essen und Trinken geplant.

Bosse: Mit dem 18. Aller-Radtag wird am 1. Mai in Bosse die Radsaison offiziell eröffnet. Der Aller-Radtag ist das große Fahrrad-Event für die ganze Familie im Aller-Leine-Tal und wird zum 18. Mal veranstaltet. Ausrichter ist die Samtgemeinde Rethem. Die Veranstalter haben einen besonderen Veranstaltungsort gefunden: Auf dem Gelände des idyllischen Hotels Allerhof direkt an der Allerschleife in Bosse erwartet die Besucher ein Frühlingsfest für die ganze Familie. Um 11 Uhr wird dort der Aller-Radtag von Samtgemeindebürgermeister Björn Symank feierlich eröffnet.

Das Herzstück eines jeden Aller-Radtags sind die geführten Touren: In diesem Jahr erwartet die Radler/-innen ab 11.30 Uhr eine etwa 30 Kilometer lange Rundtour durch die Samtgemeinde Rethem unter fach- und sachkundiger Begleitung der Polizei.

Die Bigband des Gymnasiums Walsrode sowie der Singer-Songwriter und Multiinstrumentalist Alasdair MacMillan sorgen für den musikalischen Rahmen. Und mit einer riesigen Hüpfburg, lustigem Kinderschminken und einem Glücksrad kommen auch die Kleinsten voll auf ihre Kosten.

Die Besucher erwartet außerdem eine Fahrradcodierung durch den ADFC. Die Codierung kostet für Erwachsene zehn Euro, für Kinder bis 14 Jahre fünf Euro und für Familien 25 Euro. ADFC-Mitglieder zahlen die Hälfte.

Suderbruch: Ab 20 Uhr findet die traditionelle Maiversammlung der Dorfgemeinschaft Suderbruch im Schützenhaus statt. Dabei geht es wieder um aktuelle Themen aus dem Ortsleben und der Umgebung sowie die Planung zum “Treffen am Drei-Kreis-Stein”, dem Dorfflohmarkt und Beginn der Vorbereitungen für das “Spiel ohne Grenzen 2024” in Suderbruch.

Walsrode: Die junge Kammerphilharmonie Rhein-Neckar spielt unter der Leitung ihres Dirigenten Thomas Kalb ab 19 Uhr in der Stadtkirche Walsrode auf Einladung des Klosters Walsrode. Die junge Kammerphilharmonie Rhein-Neckar zählt zu den besten nicht-professionellen Kammerorchestern Deutschlands mit viel beachteten Konzerten im In- und Ausland. Das musikalische Programm besteht aus zwei Hauptwerken, die beide für Streichorchester eingerichtet wurden. Tickets kosten an der Abendkasse 15 Euro.

Walsrode: Ab 1. Mai verkehren an jedem Sonntag zwei neue Züge der Böhmetal-Kleinbahn mit Fahrradbeförderung. Die Abfahrt erfolgt um 11 Uhr vom Kleinbahnhof in Vorwalsrode, Hannoversche Straße 66. Die Fahrradbeförderung ist kostenfrei. Der Zug fährt bis Altenboizen 47. Von dort sind Radtouren unter anderem in das Aller-Leine-Tal und durch die “Böhmeschen Dörfer” denkbar. Zurück fährt der Zug um 17 Uhr.

Es kommen auch wieder die beliebten Draisinen zum Einsatz - Fahren auf schmaler Spur und die Natur genießen. Diese Fahrten beginnen in Hollige 40 um 11.30 oder 15 Uhr und müssen unter 0152/ 21558560 angemeldet werden. Für Gruppen bis 23 Personen stehen Draisinenplätze zur Verfügung.