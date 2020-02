Vorstand für zwei Jahre im Amt bestätigt

/lokales/vorstand-fuer-zwei-jahre-im-amt-bestaetigt_10_111848656-21-.html/ / 1

Am Ende der Mitgliederversammlung verabschiedete Volker Banschbach Sieglinde Wegener aus dem Präventionsrat. Sie hatte als Sprecherin der Kindertagesstätten in Schwarmstedt an mehr als 100 Vorstandssitzungen, vielen Veranstaltungen und Vorträgen teilgenommen und so die Vorstandsarbeit der vergangenen Jahre mitgeprägt. Insbesondere habe sie an der Einbindung aller Kindertagesstätten mitgewirkt. Mit Erreichen des Rentenalters schied sie nun aus der Vorstandsarbeit aus. Ihre Nachfolgerin ist Maike Blajus.

Der erste Vorsitzende Volker Banschbach berichtete, dass der Präventionsrat 2019 vielfältige Projekte und Programme in Kindertagesstätten und Schulen unterstützt habe, wobei nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Eltern, Erzieher und Lehrer informiert und fortgebildet wurden. Zudem wurden der Flyer des Vereins überarbeitet und Vorträge mit bekannten Referenten für die Öffentlichkeit angeboten. Erfreulich sei, dass nach dem Beitritt der neuen Kindertagesstätte Am Bornberg weiterhin flächendeckend alle Kitas und Schulen der Samtgemeinde Teil des PaC-Programms sind. PaC steht für Prävention als Chance.



