Wäschetrockner fängt Feuer

Am Donnerstag gab es für die Freiwilligen der Walsroder Ortsfeuerwehr viel zu tun: Zu gleich zwei Einsätzen wurden sie alarmiert. Der erste Einsatz führte die Ehrenamtlichen gegen Mittag in die Straße Frauenring in Walsrode, dort lag ein größerer Ast auf der Fahrbahn, der beseitigt werden musste.

Die zweite Alarmierung war einem Wäschetrockner geschuldet, der Feuer gefangen hatte. In der Küche eines Mehrfamilienhauses in der Fritz-Reuter-Straße kam es so gegen 21 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung. Umsichtig schloss die Bewohnerin noch alle Türen hinter sich und verließ ihre Wohnung. Unter Atemschutz betraten zwei Trupps das Gebäude, brachten eine Nachbarin aus dem Haus und löschten die Flammen. Da sich allerdings noch Glutnester in der Deckenverkleidung befanden, wurde diese geöffnet. Die Wohnung wurde mittels eines Überdrucklüfters rauchfrei gemacht. Nach rund einer Stunde war die Arbeit beendet. Vor Ort waren der Stellvertretende Stadtbrandmeister Ralf Köhler, die Polizei und das DRK. Die Fritz-Reuter-Straße war während der Arbeiten komplett gesperrt worden.