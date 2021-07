Waldbad Bomlitz öffnet am Sonnabend

Auch in Bomlitz beginnt die Freibadsaison. Am Sonnabend ab 12 Uhr öffnet das Waldbad seine Tore. Besonders die jüngeren Besucher werden über einen neuen Freizeitspaß begeistert sein: Die sogenannte Rinnenrutsche wurde in den vergangenen Monaten durch eine neue und “schnellere” Ausführung ersetzt. Trotz aktuell niedriger Fallzahlen gelten auch im Waldbad nach wie vor besondere Corona-Regeln: So ist die Besucherzahl auf maximal 950 Badegäste begrenzt. Informationen zum jeweiligen Stand der Besucherzahlen sind kurz vor der Fertigstellung. Aufgrund der Besucherbegrenzung werden die Gäste wie schon im vergangenen Jahr gebeten, bei starkem Besucherandrang den eigenen Aufenthalt auf zwei Stunden zu begrenzen. Daneben gelten die bekannte Abstandsregel (1,50 Meter), Maskenpflicht in Teilbereichen des Bades und das “Einbahnschwimmen” im Schwimmerbecken.

Die Struktur der Eintrittspreise wurde gestrafft. Neben der Tageskarte werden nur noch Geldwertkarten in vier verschiedenen Preisstufen angeboten. Sie werden “abgeschwommen”, gelten also zeitlich unbegrenzt und für alle Bäder der Bädergesellschaft mit Ausnahme des Strandbades in Dorfmark.

Aktuelle Hinweise zur Corona-Situation finden Interessierte im Internet unter www.badbt.de.