Walsrode solidarisiert sich mit der Ukraine

“Wir können nicht die russischen Raketen aufhalten”, sagt Timo Albeshausen (CDU) zu Beginn der Mahnwache. Trotzdem sind sich die Redner einig, dass der Zusammenhalt ein starkes Zeichen wäre. Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring spricht die Partnerstadt Kovel im Westen der Ukraine an. “Als ich den Hilferuf bekommen habe, eventuell Flüchtlinge aufzunehmen, war klar, was zu tun ist”, sagt Michael Haacke von der Kinderhilfe Kovel. Er organisiert nun Unterstützung - und er wie Spöring sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft in der Region. Applaus erhält Landrat Jens Grote für seinen Ausspruch, dass nur Männer ihre Macht derartig missbrauchen würden. “Frauen an die Macht”, ruft er.



